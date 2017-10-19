logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood
English
По-русски

Где взять опорных специалистов для детей с особыми образовательными потребностями?

Cегодня 19.10.2017
Передача: Подробности

Государство планирует оказать поддержку и создать все необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями, которые пожелают учиться в общеобразовательной школе по месту жительства. И если финансирование этого проекта вопросов не вызывает, то проблема нехватки опорных специалистов стоит очень остро. О том, как Министерство образования и науки будет решать кадровый вопрос в том случае, если законопроект будет принят, в эфире Радио 4 рассказала советник отдела общего образования Тийна Кивиранд.

"Прежде всего, – уточняет советник отдела общего образования, – если законопроект будет одобрен, то это не значит, что прямо с 1 января 2018 года в обычных образовательных школах резко и массово вырастет число учащихся с особыми потребностями. Мы такой тенденции не видим, и это собственно не является самоцелью. Ведь такая возможность существует уже с 2010 года. Законопроект, который пока ожидает одобрения Рийгикогу, дает точное руководство школам, как действовать так, чтобы как можно более гибко организовать процесс обучения детей с особыми образовательными потребностями".

Представитель министерства согласна с тем, что в общеобразовательных школах существует нехватка опорных специалистов, особенно в сельской местности и небольших школах. Но по ее мнению, проблема доступности опорных специалистов – комплексная. Исследования показывают, что многие опорные специалисты работают с неполной нагрузкой. В небольших школах и нет необходимости в их полной занятости. Поэтому одним из выходов будет то, что вследствие административной реформы у местных самоуправлений, которые станут больше, появится возможность разумнее и продуктивнее использовать этих специалистов. Они смогут оказывать поддержку детям в нескольких общеобразовательных учреждениях. Также предполагается, что изменится роль опорных специалистов. Раньше они забирали ученика с занятий и работали с ним индивидуально. Теперь же они будут больше работать с педагогами, консультировать их, давать советы, как работать с таким ребенком и т. д. Ведь роль и ответственность учителя в учебном процессе никто не отменял.

Следующим весьма притягательным моментом, станет решение правительства об увеличении заработной платы этих специалистов. Зачастую они получают более низкую зарплату, чем их коллеги учителя. Возможно, материальная мотивация привлечет также и тех, кто когда-то ушел из сферы образования из материальных соображений.

И третим пунктом по улучшению ситуации является подготовка специалистов. Сейчас Таллиннский университет совместно с Министерством образования и науки ведут серьезную работу для того, чтобы создать условия обучения и дополнительного образования для тех, кто уже работает учителем.

Как заверила Тийна Кивиранд, изменения уже идут: "Понятно, что разом всё не поменяется. Конечно, 1 января 2018 года нам неоткуда взять разом всех специалистов. Но все делается для того, чтобы число опорных специалистов увеличилось".

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

eще

Свежее