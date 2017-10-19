Где взять опорных специалистов для детей с особыми образовательными потребностями?

Государство планирует оказать поддержку и создать все необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями, которые пожелают учиться в общеобразовательной школе по месту жительства. И если финансирование этого проекта вопросов не вызывает, то проблема нехватки опорных специалистов стоит очень остро. О том, как Министерство образования и науки будет решать кадровый вопрос в том случае, если законопроект будет принят, в эфире Радио 4 рассказала советник отдела общего образования Тийна Кивиранд.

"Прежде всего, – уточняет советник отдела общего образования, – если законопроект будет одобрен, то это не значит, что прямо с 1 января 2018 года в обычных образовательных школах резко и массово вырастет число учащихся с особыми потребностями. Мы такой тенденции не видим, и это собственно не является самоцелью. Ведь такая возможность существует уже с 2010 года. Законопроект, который пока ожидает одобрения Рийгикогу, дает точное руководство школам, как действовать так, чтобы как можно более гибко организовать процесс обучения детей с особыми образовательными потребностями".

Представитель министерства согласна с тем, что в общеобразовательных школах существует нехватка опорных специалистов, особенно в сельской местности и небольших школах. Но по ее мнению, проблема доступности опорных специалистов – комплексная. Исследования показывают, что многие опорные специалисты работают с неполной нагрузкой. В небольших школах и нет необходимости в их полной занятости. Поэтому одним из выходов будет то, что вследствие административной реформы у местных самоуправлений, которые станут больше, появится возможность разумнее и продуктивнее использовать этих специалистов. Они смогут оказывать поддержку детям в нескольких общеобразовательных учреждениях. Также предполагается, что изменится роль опорных специалистов. Раньше они забирали ученика с занятий и работали с ним индивидуально. Теперь же они будут больше работать с педагогами, консультировать их, давать советы, как работать с таким ребенком и т. д. Ведь роль и ответственность учителя в учебном процессе никто не отменял.

Следующим весьма притягательным моментом, станет решение правительства об увеличении заработной платы этих специалистов. Зачастую они получают более низкую зарплату, чем их коллеги учителя. Возможно, материальная мотивация привлечет также и тех, кто когда-то ушел из сферы образования из материальных соображений.

И третим пунктом по улучшению ситуации является подготовка специалистов. Сейчас Таллиннский университет совместно с Министерством образования и науки ведут серьезную работу для того, чтобы создать условия обучения и дополнительного образования для тех, кто уже работает учителем.

Как заверила Тийна Кивиранд, изменения уже идут: "Понятно, что разом всё не поменяется. Конечно, 1 января 2018 года нам неоткуда взять разом всех специалистов. Но все делается для того, чтобы число опорных специалистов увеличилось".