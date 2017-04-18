logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

"Открытая Россия" отчиталась в Таллинне о подготовке новых акций протеста в РФ

Cегодня 18.04.2017
Передача: Подробности

На встрече в Таллинне представители организации "Открытая Россия" заявили, что акции протеста, запланированные на 29 апреля, пройдут в рамках флеш-моба. Предполагается, что люди по всей России принесут конверты с требованиями к приемным президента.

"Если тысячи человек придут к приемным со своими требованиями, это будет смотреться очень красиво, – заявил Дмитрий Семенов, руководитель регионального отделения движения "Открытая Россия" по Чувашской Республике. – Такой формат будет в регионах, где власть согласует проведение мероприятий. Там, где митинги согласованы не будут, эти акции будут проходить в каких-то других форматах".

При этом в некоторых регионах России организаторы акций уже столкнулись с бюрократическими препонами со стороны властей. Так например, в Тамбове было подано сразу восемь заявок от частных лиц об организаций митингов, однако все они были отклонены на том основании, что в тот же день во всем городе якобы запланировано проведение всероссийского субботника.

Тем не менее, по словам самих активистов, они не намерены идти на прямую конфронтацию с властью. "Мы не ставим целью бороться с режимом в прямом смысле. Мы не собираемся нарушать закон, поэтому мы придем со своими письмами, со своими добрыми пожеланиями к нашему уважаемому президенту и постараемся донести до него наши законные требования. Наша задача – помочь людям открыть глаза, мобилизоваться. Чтобы люди поняли, что дальше терпеть нельзя", – заявил координатор движения "Открытая Россия" по Тамбовской области Владимир Жилкин.

В то же время, по словам Дмитрия Семенова, руководителя регионального отделения движения "Открытая Россия" по Чувашской Республике, организаторы акций протеста не ставят своей целью превзойти по численности митинги 26-го марта, организованные Алексеем Навальным: "Я бы не использовал термин "перекрыть митинги 26 марта". Все-таки надо понимать, что в России и так недостаточно сильная оппозиция, и друг с другом нам конкурировать – это, как говорится, конкуренция за места в автозаке. Более того, я считаю, будет прекрасно, если все люди, которые выходили на улицы в марте, выйдут и 29 апреля. А мы все также выйдем 12 июня".

Ранее движение "Открытая Россия" официально анонсировало проведение акции "Надоел", направленную против президента России Владимира Путина. Акция намечена на 29 апреля.

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

eще

Свежее