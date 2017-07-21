Мобильное приложение Lasteabi поможет и детям и взрослым во многих вопросах

Во время каникул, полных приключений и интересных занятий, дети и подростки наслаждаются летней свободой. Они больше путешествуют – одни или вместе с семьей, друзьями и знакомыми. Появляются интересные активные мероприятия, для которых в учебное время не было времени или возможностей. Чтобы лето было более безопасным, Департамент социального страхования рекомендует скачать мобильное приложение от портала lasteabi.ee.

С помощью приложения Lasteabi можно бесплатно позвонить на номер помощи детям 116 111, вступить в онлайн-переписку в чате с консультантами центра или отправить электронное письмо на адрес info@lasteabi.ee.

По словам советника по вопросам защиты детей при Департаменте социального страхования Надежды Леоск, электронная среда работает бесплатно и круглосуточно, обращаться к консультантам можно на русском, эстонском и английском языках. Могут приниматься все сообщения, связанные с детьми и с темами, затрагивающими детей, принимаются и сообщения о детях, нуждающихся в помощи.

По словам Леоск, обращаться могут как сами дети, так и взрослые – родители, родственники, специалисты, соседи, друзья, знакомые. Принимаются сообщения и от тех, кто нуждается в совете по темам, касающимся детей.

Ответы на все вопросы дают опытные консультанты, которые сначала выясняют причины обращения, а затем дают рекомендации и инструкции, как действовать в конкретной ситуации. При желании обратившийся может сохранить анонимность.

Стоит отметить, что если из обращения выясняется, что благополучие и безопасность ребенка находятся под угрозой, то работники Телефона помощи детям обязаны передать информацию соответствующим специалистам. Для достижения данной цели ведется сотрудничество с полицией, подразделением по защите детей Министерства социальных дел и региональным инспектором по охране детства.