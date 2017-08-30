Ищите женщину.

Продолжаем рассказывать об активных и успешных жещинах, наших современницах. Сегодня мы познакомим вас с Элизабет Васильевой. Это молодая, предприимчивая, женщина, творческая личность, плюс ко всему, любящая жена и заботливая мама троих детей. Лиз, как она сама себя называет, несколько лет назад переехала к нам в Эстонию из соседней Латвии. Что побудило её принять такое решение и как отнеслась к этому её семья? Узнаем из фрагмента передачи "Ищите женщину" прямо сейчас, а полную версию беседы ведущих Дины Прусаковой и Екатерины Зоновой с гостьей вы сможете услышать в следующий вторник, в 16:05.