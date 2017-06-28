Получит ли Эстония деньги из ЕС после 2020 года?

Эстония, как и многие другие страны, продолжит получать средства из европейских фондов и после 2020 года. Такие заявления звучали на 7-м по счету Форуме регионального единства, который проходит в эти дни в Брюсселе. Другой вопрос, сколько именно средств будет поступать в эстонский бюджет. С 2013 по 2020 годы только по программе политики регионального единства эта сумма достигнет 3,5 миллиардов евро. На практике это – сотни отремонтированных школьных зданий, сотни километров новых дорог, тысячи часов курсов переобучения для безработных и тысячи новых рабочих мест. Но все же – какова будет ситуация с финансированием подобных программ после 2020 года? Станет ли эстонским компаниям и государственным учреждениям проще получить средства для реализации своих проектов? Об этом Артуру Аукону рассказала председатель Комитета Европарламента по региональному развитию Искра Михайлова.