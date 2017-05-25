Большинство пропавших детей в Эстонии находятся.

25 мая – Международный День пропавших детей. Только по официальной статистике, пропавшие дети в мире исчисляются миллионами, и с каждым годом их становится больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних. Многие из пропавших детей сами убегают от родителей или из детдома. Но есть и криминальные случаи, когда дети становятся добычей преступников. В Эстонии с 2011 года работает телефон горячей линии по пропавшим детям 116 000. Со специалистом этой инфослужбы Барбарой Хааге Инга Пальмисте побеседовала о том, почему дети убегают из дома и что нужно делать, чтобы скорее найти ребёнка.