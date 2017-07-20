Дома попечения: социальные услуги требуют стандартизации.

Как известно, команда канцлера юстиции Юлле Мадизе провела большую проверку Домов попечения в Эстонии. В ходе рейдов и аудитов выявлен ряд упущений и недостатков. Свои выводы канцлер разослала разработчикам социальной программы, местным самоуправлениям и руководителям Домов призрения. Как на местах восприняли замечания и предложения? Рассмотрим этот вопрос на примере Нарвского дома попечения. Слово Галине Шустровой.