Заключенные против запрета на курение в тюрьмах Эстонии

С 1 октября в эстонских тюрьмах вступает в силу полный запрет на курение как для охранников, так и для отбывающих срок. Подобная практика не является новой. В тюрьмах в других странах такое правило уже введено. В Министерстве юстиции уверены, что бунтов в этой связи можно не опасаться.

Как сказал автор нескольких книг по юриспруденции, экс-глава Государственного Суда Райт Марусте, если человек совершил преступление, наказание за которое – тюремный срок, то запрет на курение – это тоже ограничение свободы.

"Человек знает, что если он за свои действия лишится свободы, то он не сможет свободно гулять, ходить на концерты и не сможет много чего делать, в этом и заключается ограничение свободы. Так, понимая чего он лишается, человек может встать на путь исправления. То, что государство ограничивает курение в местах заключения, абсолютно логично и приемлемо. Я уже не говорю о том, что курение вредит здоровью не только самого курящего, но и его окружающих – персонала тюрьмы и других заключенных. Так что я в этом не вижу проблемы", – сказал Марусте.

Министерство юстиции утверждает, что заключенных премируют и всячески помогают им избавиться от вредной привычки. Среди мотиваций бросить курить можно отметить программы, занятия спортом и фрукты. В свою очередь, некоторые заключенные утверждают, что единственный "бонус" за отказ от курения – это одно яблоко в день.

"Я понимаю, что они борются за свою привычку. Но возьмем другой пример, кто-то говорит, что он болен, что он алкоголик и привык выпивать с утра стакан водки, или кто-то другой говорит, что без наркотиков у него ломка, это же не значит, что мы им будем разрешать употреблять в тюрьме, это ведь абсурд. С курением точно также, только степень зависимости немного другая. Утверждать, что человеку жизненно необходимо курить – ну это ведь не так. Нет, такого права нет, если он получил наказание, то пусть тогда и не курит – в этом и есть одна из целей наказания. Не нарушал бы закон, был бы на свободе и курил бы сколько влезет. А у заключенных начнутся из-за курения проблемы со здоровьем? Астма, рак... а общество будет оплачивать лечение. Для меня рассказ о том, что государство должно идти на уступки и как-то помогать, не убедителен", – уверен Марусте.

Заключенные не согласны с утверждением Министерства юстиции. В интервью нашей программе один из заключенных по имени Вячеслав сказал, что позицию людей, отбывающих тюремный срок, поддерживает канцлер права. Комментируя тот факт, что многие тюрьмы в других странах уже запретили курение, Вячеслав отметил, что согласно его информации, в Великобритании, например, существуют как тюрьмы для курящих, так и для не курящих. Что же касается программ, мотивирующих отказаться от курения, то со слов заключенного, утверждения Министерства юстиции не соответствуют действительности.

"Я бросил курить в тюрьме полгода назад. Я просил, чтобы мне оказали помощь. Но мне никакой помощи оказано не было. Мне обосновали такое решение тем, что нет средств. Все, что выдавали – это одно яблоко. Впоследствии без моего ведома мне поменяли мой статус с "некурящего" на "курящего". Это такая практика в тюрьме, если заключенный отказывается на основании ходатайства от сигарет, ему ставят статус некурящего. Он получает яблоко, возможно, должен получать помощь, которую не получает, и он не имеет право покупать сигареты в тюрьме", – сказал Вячеслав.

По словам заключенного, в результате запрета курения в тюрьмах бунта среди отбывающих тюремный срок людей не будет.

"Сейчас заключенные абсолютно законно защищают свои права. Они обращаются в государственные учреждения с обжалованием. Впоследствии обращаются в суд. У меня лично в производстве по поводу запрета на курение находятся три судебных дела, но Министерство юстиции вместе с тюрьмой препятствуют осуществлению делопроизводства. Как вообще чиновники решают вопрос о законности курения в тюрьмах, если они не разбираются в таких мелочах, как например, куда я должен направлять и подавать документы? Уже есть конкретное судебное решение окружного суда, где подтверждено, что действия Министерства юстиции в этом плане незаконны. Курение, конечно же, вредная привычка, но каждое лицо принимает само решение о курении. К тому же, когда человек бросает курить, у него может появиться избыточный вес, поскольку он начинает больше есть. И это уже должно быть в компетенции врачей, а не чиновников", – убежден Вячеслав.