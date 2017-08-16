Секрет успеха.

Джамиля Мирзоева - так зовут известного в Таллинне парикмахера и стилиста по прическам, беседу с которой записали Дина Прусакова и Екатерина Зонова. Джамилю обожают, Джамилю любят и ценят. Поэтому ее график расписан на многие недели и месяцы вперед. Помимо основной работы, Джамиля владеет секретами профессии визажиста, тренера по зумбе и навыками психолога. Как все это умещается в ее жизни наряду с заботой о семье и себе, мы узнаем из небольшого отрывка беседы с ней.