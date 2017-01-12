К 225-летию Карла Бэра.

К 225-летию Карла Бэра.

Открытием выставки в музее природы Тартуского университета 13 января начнётся серия юбилейных мероприятий, посвящённых научным достижениям учёного-естествоиспытателя, уроженца Эстонии, Карла Бэра. После восстановления независимости Эстонской республики образ учёного был запечатлён на двухкроновой купюре. Выставка рассказывает об экспедиции Бэра в Средиземноморье. Это путешествие стало возможным благодаря великой княгине Елене Павловне. Подробности - у Людмилы Шульц.