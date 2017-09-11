Пробки на дорогах столицы

Начало сентября стало настоящим испытанием для автоводителей и даже для пешеходов. Утром 4 сентября машины разом наводнили город и застряли в пробках. Некоторым пришлось потратить на дорогу до школы или до места работы в разы больше времени. И в последущие дни ситуация улучшилась не намного. И причин к тому немало. Это и начало учебного года, и возвращение людей из отпусков и многочисленные ремонтные работы по всему городу, и события, связанные с председательством Эстонии в Совете ЕС. Подробнее об этих причинах и о том стоит ли ожидать разрешения этой проблемы в ближайшее время Юлия Лукашенкина узнала у руководителя отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.