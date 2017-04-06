Проект "Живу как пенсионер"

Проект "Живу как пенсионер"

Проект "Живу как пенсионер" - это эксперимент, который решил провести пенсионный фонд SEB банка. В ходе этого мероприятия представители трех поколений X, Y и Z попробуют прожить в течение одного месяца на пенсию, выплачиваемую в Эстонии. О том какова цель этого эксперимента, что послужило мотивацией для участников, и каковы условия участия Юлия Лукашенкина узнала у представителя пресс службы SEB банка Юлии Пильман.