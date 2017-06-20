Риски платежеспособности и способы их предотвращения

Ну а теперь поговорим о рисках платежеспособности и способах их предотвращения. Фонд кредитного страхования KredEx начал проводить семинары, на которых обсуждаются способы предотвращения кредитных рисков и повышения экспортного потенциала предприятий. Каким образом кредитное страхование может защитить предприятие? Действительно ли безопасно работать с компанией, у которой дела идут слишком хорошо? Мой коллега Сергей Овченков обсудил эти и другие вопросы с менеджером по обслуживанию клиентов акционерного общества KredEx Krediidikindlustus Аннели Лийнат.