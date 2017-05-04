Правила рыбной ловли в Эстонии

В связи с тем, что установилась хорошая погода и активизировались любители рыбной ловли, Министерство окружающей среды решило напомнить рыбакам о правилах лова рыбы в водоемах Эстонии, а также о том, кто должен иметь разрешение на ловлю и как можно его получить.

"Прежде всего хочу сказать, что в Эстонии рыбная ловля разрешена в течение всего года. Некоторые ограничение на ловлю рыбы весной связаны с периодом нереста", – сказал представитель отдела рыбных запасов министерства Индрек Амбос. Нужно отметить, что для разных видов рыб существуют и разные ограничения по времени запрета, месту лова и размеру рыбы.

Рыбная ловля у нас в Эстонии подразделяется на 3 категории. Первая – ловля рыбы удочкой. Затем идет любительская ловля рыбы, когда можно использовать спиннинг, нахлыст и т.п. Третья категория – рыбная ловля на основании карточки рыболова. Рыбная ловля на самую простую удочку – право каждого, то есть абсолютно каждый с обычной удочкой может ловить рыбу совершенно бесплатно. Что касается любительской ловли рыбы, то в этом случае нужно приобретать разрешение. Его можно купить на интернет-портале www.pilet.ee в разделе рыбной ловли. Также его можно купить с помощью мобильного телефона. Рыболовная карта – это разрешение, на основании которого у человека есть право на отлов рыбы с определенным оснащением, в определенных водоемах. В этом случае специальным оснащением может быть ставная сеть, донный ярус, ставной невод и т. д.

Всю необходимую информацию можно найти на сайте Министерства окружающей среды. Там вы можете узнать о возможности любительской ловли и оплаты права лова. На веб-портале Riigi Teataja есть закон о рыбной ловле, закон об охране природы, водный закон, правила рыболовства, временные ограничения любительского рыболовства и прочие правовые акты. Также возможно найти нужную информацию на сайтах Общества рыболовов Эстонии или в Рыболовном клубе Южной Эстонии.

Также на сайте Министерства окружающей среды можно найти краткий карманный справочник-помощник в pdf формате на трех языках – эстонском, русском и английском языках от 2016 года, который можно распечатать при необходимости. Указанная там информация действительна и для этого года за небольшими изменениями. А также вы всегда можете узнать необходимую информацию в департаменте окружающей среды.