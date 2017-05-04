Правила рыбной ловли для любителей рыбалки

Правила рыбной ловли для любителей рыбалки

Поскольку, в связи с установивившейся хорошей погодой, активизировались любители рыбной ловли, то Министерство окружающей среды решило напомнить рыбакам со стажем и рассказать тем, кто еще только начинает постигать азы рыбалки о правилах лова рыбы в Эстонии. Юлия Лукашенкина связалась с представителем отдела рыбных запасов министерства Индреком Амбосом и узнала, как, когда и какую рыбу можно ловить в водоемах нашей страны, и существуют ли какие-ли ограничения, а также о том, кто и как должен получить разрешение на ловлю рыбы.