Моноспектакль Николая Бенцлера.

Моноспектакль Николая Бенцлера.

В июне в Таллинне состоится премьера моноспектакля, в котором Николай Бенцлер - актер, признанный в 2017 году Союзом театральных деятелей Эстонии лучшим исполнителем мужской роли второго плана, рассуждает на тему противостояния полов. Премьера известной постановки Роба Беккера -Дикарь защищается- состоялась в 1991 году в Сан Франциско, и с того момента спектакль колесит по всему миру. Комедия переведена на тридцать языков и рассмешила жителей более 50 стран. Спектакль -Дикарь защищается- является рекордсменом как самый долго находящийся в прокате соло-спектакль в истории Бродвея. Сергей Овченков побеседовал с Николаем Бенцлером о предстоящей постановке, а также попытался выяснить, каково живется русскоязычному актеру в эстонской среде.