Французы проголосовали за туманное благополучие

В минувшее воскресенье во Франции прошли парламентские выборы, от которых зависит во многом будущее Франции. Перед Французской республикой на сегодняшний день стоит множество вызовов, как на международной арене и в Европейском союзе, так и в политической и экономической сферах внутри страны. Проанализировать, насколько активно французы приняли участие в голосовании, а также итоги выборов и их возможное влияние на будущее страны Юлия Лукашенкина попросила рассказать журналиста, литератора Виталия Амурского, который живет и работает во Франции.