В Таллинне ремонтные работы на трамвайных путях идут полным ходом.

Начиная с сентября, у жителей и гостей Таллинна появится прекрасная возможность добраться до аэропорта, не прибегая к услугам таксистов. Речь идет о том, что столичные власти обещают запустить трамвайное движение до аэропорта уже к началу осени. Между тем, ремонтные работы трамвайных линий, от района Пыхъя-Таллинн до города, идут полным ходом. Об этом нам рассказал председатель правления акционерного общества Tallinna Linnatransport Энно Тамм