IRL против повышения акцизов на алкоголь

Партия IRL против повышения налогов на алкоголь. С предложением не повышать акцизы на спиртные напитки в 2018 году неожиданно выступил Министр финансов Тоомас Тынисте, по-видиому, выражая также и мнение руководителя партии IRL Хелир-Валдора Сеэдера. С вопросом о том, не слишком ли поздно менять принятое решение по акцизной политике, ведь бюджет следующего года прошел уже второе чтение в парламенте, Юлия Лукашенкина обратилась к депутату от партии Союз Отечества и Res Publica Виктории Ладынской.