Фракция ИРЛ хочет ужесточить правила приема беженцев

Фракция ИРЛ хочет ужесточить правила приема беженцев

Парламентская фракция Союза Отечества и Республика предложила правительству ужесточить правила приема беженцев, проанализировать на основании миграционной квоты результаты приема беженцев, доставленных в Эстонию, и выяснить причины, почему у семей беженцев большие трудности с поиском работы и с привыканием к жизни в Эстонии. Более подробно рассказывает депутат Рийгикогу, член Союза Отечества и Республика Виктория Ладынская