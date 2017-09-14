Интересные профессии. Балалаечники. Андрей Матвеев и Станислав Сабадаш

Конечно, кто-то подумает, что нет ничего наобычного во встрече с виртуозами игры на балалайке в Москве. Однако балалайка - это в современной жизни довольно редко встечающийся инструмент даже в российской столице. Игра музыкантов настолько заразительно, что трудно не начать аплодировать и не пуститься в пляс. Вот и Юлия Лукашенкина не смогла удержаться от притотоптывания в такт музыке и от соблазна расспросить балалаечников об их интересной профессии.