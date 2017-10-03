Экономика. Родители в Эстонии все активнее делают накопления для оплаты в будущем образования своих детей.

Несмотря на то, что исследования последних лет показывают возрастающий тренд трудовой занятости среди молодежи, параллельно этому прослеживается и более активное накопление денег родителями для финансирования будущего образования детей. Если в начале 2000-х накопление для детей родители начинали примерно к моменту начала школы, то сейчас родители начинают откладывать деньги уже примерно с 4-летнего возраста ребенка. Средняя регулярно откладываемая сумма за последние 5 лет выросла на 50% и на данный момент достигает 40 евро в месяц. Продолжает Сергей Овченков