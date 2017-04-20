Урмас Паэт: конфликт в Сирии еще больше увеличит наплыв беженцев в ЕС

Урмас Паэт: конфликт в Сирии еще больше увеличит наплыв беженцев в ЕС

Евродепутат Урмас Паэт считает, что разрешить конфликт в Сирии трудно из-за позиции нынешнего президента страны Башара Асада. Это может также сказаться и на ситуации в Евросоюзе, поскольку, по мнению Паэта, наплыв беженцев может только увеличиться. Лилия Прокопчик побеседовала на эти и другие темы с Евродепутатом.