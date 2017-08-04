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Эдгар Сависаар идет на муниципальные выборы отдельным списком.

Cегодня 04.08.2017
Передача: Подробности
Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар и депутат Рийгикогу Ольга Иванова провели накануне пресс-конференцию, на которой они рассказали о создании своего избирательного союза на выборах в органы местного самоуправления в Таллинне. Как заявил Сависаар на пресс-конференции, в создании такого избирательного союза не должно быть ничего удивительного, потому что разговоры об этом шли с конца прошлого года. При этом бывший лидер центристов подчеркнул, что новый избирательный союз не будет противопоставлять себя Центристской партии. Сависаар заявил также, что в его предвыборном списке находится примерно 80 человек, но вполне возможно, количество может измениться. Какие-либо имена из списка, политик не стал называть. По словам Ольги Ивановой, с того момента, как Центристская партия вошла в правительство, она так и не решила многих проблем, а обществу предлагаются половинчатые решения. Ольга Иванова.
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