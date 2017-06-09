Таллиннские дороги. Начнётся ли ремонт?

Строительство Рейди теэ в Таллинне планировали начать через считанные дни, причем дорожные работы должны были проходить как со стороны города, так и со стороны памятника "Русалка". Однако Таллиннский административный суд приостановил выданное разрешение на строительство дороги Рейди теэ. На вопрос почему, ответил Михкель Аннус из НКО "Зеленое движение Эстонии". Именно они ходатайствовали о приостановлении стройки.