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Строительство Рейди теэ приостановлено

Cегодня 09.06.2017
Передача: Подробности

Строительство Рейди теэ в Таллинне планировали начать через считанные дни, причем дорожные работы должны были проходить как со стороны города, так и со стороны памятника "Русалка". Однако Таллиннский административный суд приостановил выданное разрешение на строительство дороги Рейди теэ. О приостановлении стройки ходатайствовало НКО "Зеленое движение Эстонии".

Как сказал представитель организации Михкель Аннус, суд удовлетворил ходатайство НКО "Зеленое движение Эстонии" о первичной правовой защите и приостановил действие разрешения, выданного для второго этапа строительства Рейди теэ. Требуется провести оценку воздействия строительства на окружающую среду. На данный момент этот документ отсутствует, именно поэтому организация решила обратиться в суд. Аннус считает, что закон нарушен, а тот факт, что ходатайство о первичной правовой защите было удовлетворено, показывает, что суд тоже так считает.

По мнению представителей организации, за 10 лет проект Рейди теэ претерпел большие изменения – это уже совсем другой проект. Когда-то его планировали построить буквально на воде и совсем в другом объеме, поэтому не приходится сомневаться в том, что нужен новый документ оценки воздействия строительства на окружающую среду. Также за 10 лет изменились методы исследования этого воздействия и критерии. Конечно, они стали более строгими.

"Вопрос в том, изменит ли Рейди теэ ситуацию в лучшую сторону либо ухудшит ее. Если бы Рейди теэ разгрузил от машин центр города – было бы замечательно. Но Таллиннский порт планирует в последующие несколько лет перенаправить торговые суда в порт Мууга, откуда есть выезд на столичную окружную дорогу. Второе – даже в самом проекте говорится, что дорога Рейди теэ не должна отразиться на движении в центре. Можно сказать, что дорога даже перенесет пробки еще ближе к центру. То есть когда у нас спрашивают, в чем ваша проблема и что нас не устраивает, то в ответ можно сказать – Рейди теэ не решает существующие проблемы с движением. Эта территория, где планируют Рейди теэ, должна развиваться, но должна быть доступна для пеших прогулок, а не грузоперевозок", – считает Михкель Аннус.

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