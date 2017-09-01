Издевательство над пожилыми людьми со стороны родственников: что делать в таких случаях?

Начиная с понедельника, программа Подробности будет выходить в новом формате. Начинаться передача будет не в 12.10, как это было раньше, а в 11.05. Напомним, что у нас работает круглосуточно автоответчик, позвонив на который, вы можете предложить горячую тему, и возможно, именно ваша история станет основой для нашего репортажа. Номер автоответчика 6 98 89 51. Однако, мы не стали дожидаться следующей недели и уже сейчас решили рассказать об одной истории. Нам позвонила слушательница, которая рассказала историю о том, что к ее соседке по лестничной площадке, пожилой женщине, переехала жить внучка. Сразу, после этого, начались издевательства над пожилой женщиной со стороны ее внучки. Предлагаем вашему вниманию послушать историю от самой позвонившей нам женщины.