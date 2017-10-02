Эстония заинтересована в свободном перемещении личных данных в странах-членах ЕС.

В Таллинне, в конце прошлой недели, собрались главы государств и правительств ЕС. Они обсудили шаги, необходимые для того, чтобы позволить людям, предприятиям и правительствам использовать весь потенциал инновационных технологий и дигитализации, и в частности, была затронута тема свободного передвижение личных данных в странах-членах ЕС. Таллиннский цифровой саммит был организован в сотрудничестве с председателем Европейского совета и председателем Европейской комиссии. Он стал кульминацией председательства Эстонии в Совете Европейского союза, которое продлится до конца года. Тему продолжит Сергей Овченков.