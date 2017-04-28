Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда

Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда

В 2016 году в Эстонии произошло почти 5000 несчастных случаев на рабочем месте, в том числе 975 тяжелых, в результате которых погибли 24 человека. Этот показатель стал самым высоким за десятилетие. Больше всего несчастных случаев произошло в сфере производства металлических изделий, торговле, гособороне, а также в сфере грузовых перевозок и складского хранения. Для примера: в 2015 произошло 958 тяжелых несчастных случая на производстве, погибли 17 работников. Более подробно о необходимости информировать о безопасности на рабочем месте я побеседовал с консультантом Трудовой инспекции Рейном Рейсбергом