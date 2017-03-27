Фермерским хозяйствам угрожает птичий грипп.

Фермерским хозяйствам угрожает птичий грипп.

В связи с распространяющимся в Европе птичьим гриппом Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии вводит ограничение на выгул домашних птиц на земельных участках. С 1 апреля домашних птиц надо содержать в закрытых помещениях. Подробнее о птичьем гриппе Инга ПАльмисте расспросила профессора ветеринарной эпидемиологии Института ветеринарной медицины и животноводства Университета естеcтвенных наук Арво Вильтропа.