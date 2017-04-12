Полиция взялась на нарушителей скоростного режима.

Полиция взялась на нарушителей скоростного режима.

За пять дней с помощью социальных сетей на карту были нанесены тысячи мест, в которых водители, превышая скорость, создают опасные ситуации на дорогах. Эти места отмечали сами люди и посылали данные в Департамент полиции и погранохраны. На основании полученных данных, в следующую среду полиция проведет масштабные рейды по стране. На эту тему с начальником патрульной службы Ида-Харюского отделения полиции Пыхъяской префектуры Юханом Йевоненом беседовала Кира Эвве.