Документальный фильм о Дмитрии Бертмане снимали в Эстонии.

Известный российский оперный режиссер, художественный руководитель московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, поставивший несколько спектаклей в театрах "Эстония" и "Ванемуйне", в минувшее воскресенье представлял оперу "Доктор Гааз" на фестивале "Золотая маска в Эстонии", а в понедельник со съёмочной группой НТВ колесил по Таллинну и окрестностям, работая над документальным фильмом, приуроченным к 50-летию режиссера. Свой юбилей Дмитрий Бертман отметит 31 октября, другие подробности - у Ирины Свенссон.