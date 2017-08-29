Э-карта избирателя – что это?

Как сказала заведующая отдела министерства по вопросам народонаселения Энель Пунгас, это такая карточка, которую министерство высылает непосредственно до выборов. На ней содержится информация о том, куда приходить на избирательный участок, когда выборы проходят и когда состоится досрочное голосование.

По словам Пунгас, перед выборами государство разошлет всем жителям, имеющим право голоса, карты избирателя с информацией о том, когда и где можно будет проголосовать. Сейчас люди могут решить, придет ли им карта избирателя на бумаге по адресу местожительства или в электронном виде на электронную почту.

"Министерство внутренних дел рекомендует обойтись без бумаги, то есть выбрать э-карту избирателя, которая будет выслана на электронный адрес человека. Чтобы как к нынешним выборам, так и в дальнейшем получать э-карту избирателя, следует перенаправить свой адрес электронной почты с портала eesti.ee на адрес электронной почты, которым вы пользуетесь в повседневной жизни. Таким образом, в дальнейшем вы сможете получать в электронном виде и другие важные сообщения от государства, например, напоминание о том, что у вас заканчивается срок действия документов. В преддверии нынешних выборов э-карту избирателя получат как минимум 300 000 человек, чей адрес электронной почты с портала eesti.ee уже перенаправлен на личный электронный адрес. Мы надеемся, что эта цифра будет расти с каждым днем", – добавила Энель Пунгас.

Э-карта избирателя не обязывает к электронному голосованию, голосовать вы по-прежнему можете на избирательном участке. Отправляясь голосовать, не нужно брать карту избирателя с собой.

Перед тем как участвовать в голосовании, стоит проверить данные о своем месте жительства, внесенные в регистр народонаселения. Избирательный участок назначается избирателю на основании его домашнего адреса, указанного в регистре народонаселении по состоянию на 15 сентября 2017 года.

Действующие данные о месте жительства можно проверить на портале eesti.ee. Если данные места жительства изменились, то там же можно оставить электронное сообщение о смене места жительства с указанием нового адреса. Сообщение о смене места жительства можно подать и в волостную либо городскую управу по месту жительства.

Как известно, муниципальные выборы состоятся 15 октября. Электронное голосование и предварительное голосование в уездных центрах начнется 5 октября, предварительное голосование на избирательных участках – 9 октября.