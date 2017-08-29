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Э-карта избирателя – что это?

Cегодня 29.08.2017
Передача: Подробности

В преддверии муниципальных выборов Министерство внутренних дел рекомендует воспользоваться электронной картой избирателя.

Как сказала заведующая отдела министерства по вопросам народонаселения Энель Пунгас, это такая карточка, которую министерство высылает непосредственно до выборов. На ней содержится информация о том, куда приходить на избирательный участок, когда выборы проходят и когда состоится досрочное голосование.

По словам Пунгас, перед выборами государство разошлет всем жителям, имеющим право голоса, карты избирателя с информацией о том, когда и где можно будет проголосовать. Сейчас люди могут решить, придет ли им карта избирателя на бумаге по адресу местожительства или в электронном виде на электронную почту.

"Министерство внутренних дел рекомендует обойтись без бумаги, то есть выбрать э-карту избирателя, которая будет выслана на электронный адрес человека. Чтобы как к нынешним выборам, так и в дальнейшем получать э-карту избирателя, следует перенаправить свой адрес электронной почты с портала eesti.ee на адрес электронной почты, которым вы пользуетесь в повседневной жизни. Таким образом, в дальнейшем вы сможете получать в электронном виде и другие важные сообщения от государства, например, напоминание о том, что у вас заканчивается срок действия документов. В преддверии нынешних выборов э-карту избирателя получат как минимум 300 000 человек, чей адрес электронной почты с портала eesti.ee уже перенаправлен на личный электронный адрес. Мы надеемся, что эта цифра будет расти с каждым днем", – добавила Энель Пунгас.

Э-карта избирателя не обязывает к электронному голосованию, голосовать вы по-прежнему можете на избирательном участке. Отправляясь голосовать, не нужно брать карту избирателя с собой.
Перед тем как участвовать в голосовании, стоит проверить данные о своем месте жительства, внесенные в регистр народонаселения. Избирательный участок назначается избирателю на основании его домашнего адреса, указанного в регистре народонаселении по состоянию на 15 сентября 2017 года.

Действующие данные о месте жительства можно проверить на портале eesti.ee. Если данные места жительства изменились, то там же можно оставить электронное сообщение о смене места жительства с указанием нового адреса. Сообщение о смене места жительства можно подать и в волостную либо городскую управу по месту жительства.

Как известно, муниципальные выборы состоятся 15 октября. Электронное голосование и предварительное голосование в уездных центрах начнется 5 октября, предварительное голосование на избирательных участках – 9 октября.

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