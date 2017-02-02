Ратификация договора о границе с Россией в 2017 - быть или не быть?

Сегодня 97-ая годовщина со дня подписания Тартуского мирного договора. За почти столетний период произошло не мало изменений в двусторонних отношениях России и Эстонии, и как следствие произошел передел в разделе территории. Границы между нашим и соседним государством уже несколько раз меняли свое место прохождения. И до сегодняшнего дня, окончательно вопрос о границах не решен. Юлия Лукашенкина обратилась в Министерство иностранных дел к представителю пресс-службы Сандре Камиловой за разъяснениями о том, как идет работа над ратификацией договора в парламентах обеих стран.