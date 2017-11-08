Правительство потратило 500 миллионов евро из неприкосновенного запаса

По результатам проверки Госконтроля стало известно, что правительство потратило 500 миллионов евро, запустив руку в резервный бюджет Кассы по безработице и Больничной кассы. Законны ли подобные действия? Какую финансовую политику было бы разумнее вести на сегодняшний день? Эти и другие вопросы Юлия Лукашенкина задала советнику президента по экономическим вопросам Хейдо Витсуру, попросив его прокоментировать данную ситуацию.