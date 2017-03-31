TMW "Manka Botique".

TMW "Manka Botique".

На этой неделе в Таллинне стартовал масштабный ежегодный музыкальный фестиваль Tallinn Music Week . В течение недели на различных площадках выступают артисты из многих стран мира, которые представят самые разнообразные жанры и течения. Одной из популярных сцен, в рамках фестиваля, является так называемая сцена Manka Botique. Сергей Овченков расспросил о предстоящем выступлении, организатора сцены, музыканта Руслана PX.