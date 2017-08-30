30 процентов населения злоупотребляет спиртным.

В Эстонии в этом году впервые будет проведена кампания «В сентябре не пьем», в рамках которой предлагается отказаться от спиртного и вести трезвый образ жизни, для многих это будет нелегко. По данным Института коньюнкруры, в Эстонии алкоголь употребляет 83 процента взрослого населения. И хотя потребление спиртного снижается четвёртый год подряд, происходит это за счёт умеренных потребителей. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, если потребление алкоголя превышает 6 л в год на человека, то это уже сопряжено с рисками для здоровья населения. А Эстонии до этих показателей ещё далеко. Вот что Инге Пальмисте рассказала эксперт Института развития здоровья Яне Алоп.