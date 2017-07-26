С началом сезона сбора черники и лисичек, в лесах Эстонии растет число заблудившихся в лесу.

В лесах Эстонии уже появились лисички и черника. Многие пожилые люди планируют отправиться на их сбор. Департамент полиции и погранохраны напоминает, что в данный период количество людей, заблудившихся в лесу, постоянно растет. Причины разные: это недостаточная подготовка к походу в лес, пренебрежение стандартными правилами безопасности и даже боязнь вызвать полицию, по причине якобы того, что потом могут прислать счет за спасение человека. Рассказывает руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции майор Юхан Евонен