В Русском театре стартовала режиссерская «Лаборатория № 4».

В Русском театре стартовала режиссерская «Лаборатория № 4». Выпускники магистратуры Центра имени Мейерхольда, ученики режиссера Виктора Рыжакова, в течение нескольких дней будут репетировать с актерами нашего театра эскизы спектаклей на основе произведений ведущих современных русских писателей: Виктора Пелевина, Владимира Сорокина, Ольги Славниковой и Захара Прилепина. 14 октября в 12 часов в театре состоится показ и обсуждение этих работ. Цель «Лаборатории» – выбор проектов для будущих постановок. На показы приглашаются зрители. По результатам знакомства с труппой и репертуаром Русского театра будет принято решение о выборе драматургического материала для постановки спектакля самого Виктора Рыжакова на сцене театра в марте 2019 года. Почему были выбраны именно эти авторы и насколько местный зритель сможет понять структуру современной российской литературы-на этот и другие вопросы отвечает Виктор Рыжаков.