Нелегальных беженцев будут немедленно возвращвть на их родину

Известно, что Европейскому союзу удалось в значительной степени снизить миграционные потоки беженцев из Сирии. Но тем не менее полностью решить эту проблему пока не удалось. Правителсьво Италии обратилось в Совет министров с просьбой и предложениями по разрешению сложившейся ситуации. И именно об этом шла речь на неофициальной встречаъе министров юстиции и внутренних дел стран членов ЕС в эти дни в Таллинне. Вчера министры обсудили необходимые меры по решению проблем миграции в регионе Средизимного моря и оказания помощи Италии. Юлия Лукашенкина связалась с руководителем этой встречи министром МВД Эстонии Андресом Анвельтом и узнала, какие конкретные шаги были запланированы в ходе этой встречи.