Вернуться в Эстонию сложнее, чем уехать. Так ли это?

В последнее время в Эстонию стало возвращаться все большее число людей, которые ранее по каким-то причинам покинули нашу страну. И вот, по возвращению эти люди сталкиваются с множеством неожиданных проблем и вопросов. И постепенно у них возникает неприятное чувство, словно их тут никто не ждет. О том, почему так происходит, и действительно ли государство не ждет возвращения своих граждан домой, а также о поддержке, которую оно оказывает вернувшимся в Эстонию Юлии Лукашенкиной разъяснила консультант нарвского отделения Фонда интеграции и миграции Анна Кузнецова.