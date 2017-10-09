Молдова: Э-государство.

С развитием инфотехнологий расширяются и возможности в сфере электронного государства и электронного правительства. Инновации и технический прогресс позволяют обеспечить э-правление, э-демократию и кибербезопаснсоть на самом высоком уровне. И мы в Эстонии знаем об этом не понаслышке. Между тем интересно узнать и об опыте других стран в сфере электронного управления. Такая возможность представилась участникам конференции по э-партнерству в Таллинне в минувшую среду. Юлия Лукашенкина также побывала на этом мероприятии и побеседовала с замминистра информационных технологий и связи Молдовы Виталием Тарлевом об успехах и достижениях молдован в этой области.