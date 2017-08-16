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Незаконное использование спецдизеля грозит внушительным штрафом

Cегодня 16.08.2017
Передача: Подробности

Налогово-таможенный департамент проверил легковые автомобили на "синее топливо", которое официально разрешено использовать только для заправки сельскохозяйственной техники, моторных лодок и других технических машин. Анализ департамента показал, что на 90 миллионов литров "синего дизеля" 10 миллионов литров используются не по назначению, что является противозаконным. В результате государство теряет 3,5 миллиона евро акцизных сборов.

Как сказала руководитель отдела налогового аудита департамента Эрье Меттас, особый вид дизельного топлива, который называется в народе "синим топливом", официально разрешено использовать только для заправки сельскохозяйственных машин, моторных лодок профессиональных рыбаков и других технических машин. Из-за того, что его продают с пониженным акцизом в качестве поддержки сельского хозяйства, его больше нигде нельзя использовать – ни для заправки обычных автомобилей, ни на строительных объектах или в лесах. Для его покупки необходимо отвечать особым критериям, то есть у лица, которое использует такое топливо, должно быть специальное разрешение. Это своего рода пособие, но которое не выплачивают, а предоставляют скидку на топливо для производства чего-либо.

"В этом году Налогово-таможенный департамент начал делопроизводство в отношении 70 человек, по большей части это были частные лица, у которых в ходе проверок в городах и на шоссе в топливных баках было обнаружено "синее топливо". Некоторых мы задержали непосредственно на заправках".

Предприниматели, то есть владельцы заправок, должны вести учет, кто и когда купил у них особый вид топлива и где планирует его использовать, у них есть вся информация, например, личный код человека или если это фирма, то все данные фирмы. На основании этих данных, мы можем проводить проверки", – сказала Меттас.

Что же касается наказания, то на момент проверки штраф, конечно, назначается человеку, в баке машины которого было обнаружено "синее топливо". После этого, уже в ходе дела, необходимо проверить и то, где он купил это топливо. По словам Меттас, если будут выявлены нарушения при покупке, то штраф грозит и тому, кто продал спецдизель.

Если говорить о сумме штрафа, то для физического лица, то есть обычного человека, штраф достигает 1200 евро, а для юридического – до 3200 евро.

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