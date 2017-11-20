Эстония довольна достижениями в области налогообложения дигитальной торговли.

Председательство Эстонии в Совете ЕС понемногу подходит к своему концу и многие структуры начинают подводить итоги своей деятельности за полгода. Так, например, Министерство финансов Эстонии уже считает правильным шаг в области налогооблажения дигитальной торговли. О некоторых подведенных итогах минфина в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС, Сергею Овченкову рассказал вице-канцлер по вопросам налогообложения и таможенной политики Министерства финансов, Дмитрий Егоров.