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Министерство социальных дел не отступает от мысли открыть пункт обмена шприцев в Пыхья-Таллинне

Cегодня 25.08.2017
Передача: Подробности

Находящийся в подчинении Министерства социальных дел Институт развития здоровья сообщил столичной управе Пыхья-Таллинна и общественности, что согласно заказанному институтом правовому анализу, обмен шприцев является торговой деятельностью. Таким образом, оказание данной услуги в коммерческих помещениях жилого дома по ул. Ситси 28 не противоречит закону.

По словам вице-канцлера по вопросам здоровья при Министерстве социальных дел Марис Йессе, год назад был закрыт пункт обмена шприцев в районе Пыхья-Таллинн на улице Эрика. В течение года районная управа не сделала ничего для того, чтобы открыть новый пункт обмена шприцев.

Ситуацию осложняет еще и тот факт, что недалеко от планируемого пункта обмена шприцев находится молодежный дом Копли, в котором дети занимаются в кружках по интересам. Возникает опасение, что родители будут бояться отводить своих детей в этот молодежный дом, поскольку недалеко по соседству будет находится пункт обмена шприцев.

По словам Йессе, к сожалению, ситуация складывается таким образом, что потребление наркотиков при помощи шприца в районе Пыхья-Таллинн – это реальность.

"Это могут подтвердить люди, живущие в указанном районе и которые хорошо знакомы с обстановкой. Возле домов в районе можно увидеть на земле использованные шприцы. Знают об этом очень хорошо и в молодежном доме Копли. Представители Института развития здоровья встречались с работниками молодежного дома Копли, и они выразили свое беспокойство тем, что дорога, ведущая к молодежному дому, плохо освещена. Рядом с молодежным домом находится баскетбольная площадка, на территории которой потребляют наркотики, чему свидетельствуют валяющиеся на земле шприцы. Эта проблема существует уже сегодня. Наш опыт и опыт Института развития здоровья показывает, что на территории, где находятся центры, помогающие наркоманам, например, с обменом шприцев, проблем с безопасностью гораздо меньше. Это происходит потому что работники таких центров все тщательно контролируют и проверяют, что происходит у них на территории. Таким образом, проблема не разрастается, а наоборот, уменьшается. Конечно же, мы понимаем, что вариант работы пункта обмена шприцев в жилом доме не является идеальным. Мы все с этим согласны. Но, к сожалению, в течение года, районная управа Пыхья-Таллинна не предложила Институту развития здоровья ни одного варианта подходящей недвижимости. Институт сам нашел это помещение, хотя раньше еще они говорили, что пункт обмена шприцев может переехать в другое подходящее для него помещение, но это должно быть в Пыхья-Таллинне поскольку проблема в данном районе существует", – добавила Марис Йессе.

Что же касается предложения Института развития здоровья открыть до восьми подобных пунктов в других районах Таллинна, то Марис Йессе считает, что их надо открывать в тех районах, где проблема наркомании существует наиболее остро.

"Согласно данным Института развития здоровья и полиции, больше всего зафиксировано потребление наркотиков на улице Сийтси в районе Пыхья-Таллинн. С такой же проблемой сталкиваются и на некоторых улицах в другом столичном районе Ласнамяэ. Там подобный центр мог бы также существовать, который помог бы как просто жителям района, так и зависимым людям", – сказала Марис Йессе.

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