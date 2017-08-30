Переобучение на перспективные специальности.

Касса по безработице советует при выборе курсов переобучения или до поступления в учебное заведение обратиться к консультанту по карьере, чтобы определить перспективность выбранного направления. Скорректировать свои планы можно, используя барометр занятости, а также ориентируясь на прогноз по развивающимся сферам деятельности и конкретным специальностям, которые будут востребованы в ближайшие годы. Об этом Инге Пальмисте рассказала главный специалист по связям с общественностью Кассы по безработице Екатерина Калиничева.