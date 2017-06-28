Страхование путешествий: медицинская помощь и несчастные случаи.
Отправляясь зарубеж в деловую ли поездку или в путешествие, как правило мы оформляем страховку. Этот вид страхования может предусматривать возмещение расходов на случай отмены путешествия, потери багажа, а также покрытие затрат на медицинскую помощь. О том, как следует поступать в том случае, если вам необходима консультация врача или срочное хирургическое вмешательство, как действовать, если медицинское учереждение не принимает ваш полис и какие нюансы следует учесть при закючении договора со страховой фирмой еще до поездки Юлии Лукашенкиной разъяснила администратор ущербов страховой компании IF Kindlustus Маря Махнач.
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