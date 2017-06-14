Евродепутаты доверяют дигитальным решениям Эстонии, но сомневаются в электронных выборах.

До того момента , как Эстония станет председателем в Совете ЕС на полгода, осталось совсем немного. Эстония, таким образом планирует обратить на себя больше внимания, делая акцент на развитие дигитальной системы в различных сферах. Европарламентарии из других стран-членов ЕС, высоко ценят эстонские дигитальные достижения, хотя, что касается системы электронных выборов, то тут мнения разные. Депутаты Европарламента, представитель Голландии от Партии труда Пол Танг и республиканец от Франции Ален Ламассур, считают, что у Эстонии есть много интересных дигитальных решений, которые смогут заинтересовать другие страны ЕС. Что же касается эстонских приоритетов, то тут нашей стране придется постараться, что бы их защитить. Пол Танг и Ален Ламассур