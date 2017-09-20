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В Таллинне подписана декларация об э-энергии

Cегодня 20.09.2017
Передача: Подробности

В рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза, министры транспорта и энергетики стран-членов ЕС и заинтересованные стороны встретились для того, чтобы основательно обсудить, как будет выглядеть новая структура рынка электроэнергии. В результате, была подписана Таллиннская декларация об э-энергии, основной целью которой является большая дигитализация энергорынка.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Мигель Ариас Каньете и член Европейского парламента Кришьянис Кариньш обменялись своими взглядами о дальнейших шагах, связанных с предложениями по Пакету чистой энергии рынка электроэнергии.

Основная цель декларации – укрепление сотрудничества между общественным сектором и предприятиями, чтобы предложить потребителям возможности поиска более разумных цен и лучших поставщиков услуг при помощи смарт-решений.

По словам вице-канцлера по энергетике Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Андо Леппимана, на самом деле в принятии этих решений и подписании декларации участвовали и представители различных организаций предпринимателей. Основной смысл этой декларации — широкое использование в будущем инновационных инфотехнологических решений в сфере энергетики.

«Если мы посмотрим на эстонский энергетический рынок и его работу, хотя мы этого и не осознаем, потому что это стало обычным делом для нас, например, удаленное считывание показаний электросчетчика, возможность выбора пакета энергопотребления по более выгодным ценам через интернет-платформу или мобильные приложения, то увидим, что все это для большинства стран Евросоюза — абсолютно инновационный подход. И мы можем познакомить с ним всех остальных. И, с другой стороны, Эстония не единственная страна, у которой есть подобные современные находки. Но в разных странах эти решения работают по-разному, по своей собственной системе. Мы призываем всех, кто использует инновационные IT-решения представить их остальным членам Европейского союза и внедрить их в энергетическом секторе. В декларации мы призываем Еврокомиссию больше обращать внимания на эту сферу и выработать генеральную стратегию, которая бы позволила гармонизировать IT-достижения, чтобы их применение приносило пользу всем - как потребителям, так и производителям», - сказал Леппиман.

По словам вице-канцлера, Эстония хотела бы, чтобы уже не в очень удаленной перспективе рынок электропотребления изменился, чтобы он отличался от того, что мы имеем сегодня.

«Чтобы больше было небольших производителей зеленой энергии посредством солнечных батарей или ветряков, будь то частные лица или малые предприятия. И энергия, которую они производят передавалась бы в общую сеть при помощи различных инновационных цифровых и автоматизированных технологий. Именно эти новые дигитальные решения позволят нам изменить энергетический рынок», - добавил Андо Леппиман.

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