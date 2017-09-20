Таллиннская декларация об э-энергии

Вчера в ходе неофициальной встречи министров энергетики в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС была подписана Таллиннская декларация об э-энергии. В этом документе оговаривается, какой будет новая структура рынка электроэнергии. Приоритеты отданы зеленой энергии и процессам дигитализации. Об этом подробнее с вице-канцлером по энергетике Министерства экономики и коммуникацмй Эстонии Андо Леппиманом и побеседовал Андриан Череменин.